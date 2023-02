Vandalismus in Dillinger Kleingartensiedlung

Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen für die Sachbeschädigungen in Dillingen.

Nachdem es bereits zwischen Weihnachten und Ende Januar zu mehreren Sachbeschädigungen und Vandalismus in einer Kleingartensiedlung an der Sudetenstraße im Ortsteil Steinheim gekommen war, mussten nun erneut drei Parzellenbesitzer feststellen, dass in der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, wieder mehrere Folien der Gewächshäuser sowie Fensterscheiben der Gartenlauben eingeschlagen wurden.

War es jugendliche Täter?

Der Sachschaden wurde mit 500 Euro beziffert. Zur Tatzeit wurden zwei jugendlich aussehende Männer in der Umgebung beobachtet. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)