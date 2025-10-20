VDI eröffnet erste „TechnoThek“ in Bayerisch-Schwaben

Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) hat in seiner Bezirksgruppe Nordschwaben seine erste VDI-TechnoThek im Augsburger Bezirksverein eröffnet. VDI-Bezirksvorsitzender Christian Könitzer und sein Stellvertreter Stefan Knobloch übergaben die TechnoThek gemeinsam mit einigen örtlichen VDI-Mitgliedern an die Stadtbücherei Dillingen. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und die Leiterin der Stadtbücherei Dillingen Brigitte Schöllhorn freuten sich sehr über die neue Möglichkeit für Kinder, sich spannende Technik in der Stadtbücherei in der Dillinger Benediktinergasse auszuleihen. Bibliotheken sind heute mehr als Bücherausleihstationen. Sie sind Erlebnisort, Veranstaltungsort, Inspirationsort, Verweilort und Kommunikationsort. Das sind sehr gute Voraussetzungen, um interessierten Kindern und Jugendlichen Zugang zu Technikwissen zu ermöglichen. Finanziert wurde die VDI-TechnoThek zu 60 Prozent vom Augsburger Bezirksverein des VDI e.V. und zu 40 Prozent vom VDI-Technikfonds – dem gemeinsamen Förderprojekt des VDI e.V., der Joachim Herz Stiftung und der TÜV SÜD Stiftung.

