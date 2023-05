VdK in Bayern: "Der größte Sozialverband in Deutschland"

Der VdK Dillingen zieht bei seiner Frühjahrsversammlung Bilanz. Treue Mitglieder des Ortsverbands werden geehrt.

Der VdK-Ortsverband Dillingen um Vorsitzende Margit Hintermayer hat bei der Frühjahrsversammlung im voll gefüllten Seniorensaal des Heilig-Geist-Stifts in Dillingen Bilanz gezogen. Die Vorsitzende begrüßte neben den Ehrengästen auch Mitglieder des Ortsverbandes Schretzheim-Steinheim, die durch die Zusammenlegung in den Ortsverband Dillingen eingegliedert worden waren. Es werde auch in Zukunft Zusammenschlüsse von Ortsverbänden geben, heißt es in der Pressemitteilung. Noch seien es in Bayern mehr als 12.000 Ehrenamtliche, die das Fundament des VdK-Verbandes bilden.

In Ihrem Jahresrückblick berichtete Margit Hintermayer über die Aktivitäten im Ortsverband wie den Muttertags- und Vatertagsausflug im Mai nach Würzburg sowie den Fünf-Tagesausflug nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch die Herbstveranstaltung mit Inge Grein-Feil vom Verein "Freunde schaffen Freude" sei ein voller Erfolg gewesen. Schatzmeister Wolfgang Losleben trug den Kassenbericht vor. Oberbürgermeister-Stellvertreter Walter Fuchsluger lobte den "großen Einsatz" des Ortsverbandes zum Wohle seiner Mitglieder. Auch Kreisvorsitzender Georg Böck würdigte den unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt des Ortsverbandes Dillingen. Mit aktuell rund 770.000 Mitgliedern alleine in Bayern sei der VdK weiterhin der mit Abstand größte Sozialverband in Deutschland, betonte Böck.

VdK Dillingen ehrt Mitglieder für langjährige Dazugehörigkeit

In Ihrer Vorschau auf das Jahr 2023 berichtete die Vorsitzende unter anderem von einem Fünf-Tages-Ausflug an die Mosel sowie einem Muttertags- und Vatertagsausflug ins Allgäu nach Schmidsfelden in das historische Glasbläserdorf.

Ein Höhepunkt war die Ehrung langjähriger VdK-Mitglieder. Für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden: Hofmann Brigitte, Peter Sieglinde, Hentschel Christine, Groh Maria, Lippert Angelika, Eder Monika, Märkl Manuela, Wudy Maria, Hörmann Achim, Hegele Brigitte, Schöppler Renate, Eichberger Rudolf, Reitsam Karolina, Zinkler-Steder Hannelore, Büsing Johanna, Lindenmayer Anton, Vogg Karl, Reball Hildegard und Helmut, Matkey Frank. Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Gerda Wagner, Georg Horsch, Cornelia Mitlehner, Alfred Sing, Edeltraud Wetzstein, Peter Mader, Elfriede Weller-Sing, Ingeborg Dixius, Alois Willer, Elfriede Hartmann. Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Rosemarie Kapfer, Margarete Hintermayer, Karola Scheckenbach, Josef Riess, Brigitta Bröckl. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Walter Berchtenbreiter, Mathilde Baur-Scheit, Wilhelm Manz und Werner Paschke. (AZ)