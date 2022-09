Vera Botterbusch zeigt Fotografien und Zeichnungen in Dillingen

Die berühmte Fotografin und Künstlerin stellt in der Dillinger Stadtgalerie aus. Zu sehen sind geradezu poetische Bilder.

"So nah und fern: Chiffren und Chimären" – heißt der Titel einer Ausstellung mit Fotografien und Zeichnungen von Vera Botterbusch in der Dillinger Stadtgalerie. Chiffren und Chimären als rätselhafte Worte und Symbole, fremdartige Wesen: Bei der kürzlich stattgefundenen Vernissage führte die Künstlerin durch ihr Werk und ging dabei auch auf den Charakter der mehr als 50 ausgestellten Fotografien und Zeichnungen ein.

Als Einführung in die Ausstellung las Botterbusch einen Text ihres verstorbenen Mannes, des Münchner Schriftstellers Klaus Konjetzky, der kurz vor seinem Tod Ende 2019 noch die Einleitung zu den erst jetzt gezeigten Fotografien und Zeichnungen verfasst hatte. Konjetzky thematisierte die Entstehungsgeschichte der Zeichnungen und Fotografien in einer Mischung aus stolzer Anerkennung, einem wohlmeinenden Augenzwinkern und auch einer gewissen Sorge. Denn hierfür begab sich Botterbusch mit ihrer Kamera häufig auf stundenlange Expeditionen in die Natur. Ihre Motive: die vier Elemente – Wasser, Feuer, Luft und Erde in all ihren Formen.

Für die Aufnahmen spielte Botterbusch wortwörtlich mit dem Feuer

Vera Botterbusch kommt ihnen sehr nahe. Und meint dazu: "Fotografieren heißt für mich entdecken. In der Wirklichkeit, die mich umgibt, den Zauber der Elemente spüren. Mich öffnen für eine neue, andere Wirklichkeit. Eintauchen in unbekannte Welten. Schein und Sein. So nah und fern. Chiffren und Chimären. Resonanzen. Das Echo der Bilder spüren, das in den Dingen liegt. Abglanz und Widerschein. Kopflandschaften. Hieroglyphen. Innenräume." Während die Bilder von Wasser und Stein von Weichheit und Rundheit geprägt sind, machen beim Eis die fein ziselierten Linien den Charakter der großformatigen Fotografien aus. Den geradezu lyrischen Raum der Foto-Poesien umschreiben auch die Titel der Bilderserien wie "Moment Musical", "Lied", "Barkarole", "Fêtes Galantes".

Während sie für die Aufnahmen wortwörtlich mit dem Feuer spielte, "da wurde ich fast ein wenig zur Pyromanin", erzählt Botterbusch. Bei ihrer Bildreihe "Atlantis" wiederum ging sie mit der Kamera stundenlang auf einem Wasserfass spazieren und kam zu dem Schluss: "Es war für mich spannender als jede Weltreise – ich habe hier auf diesem kleinen Raum an jedem Ort vollkommen Neues entdeckt."

Vernissage Botterbusch Vernissage Botterbusch in der Dillinger Stadtgalerie Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung Dillingen

Wann die Ausstellung von Vera Botterbusch in Dillingen zu sehen ist

Oberbürgermeister Frank Kunz hatte zu Beginn der Vernissage laut Pressemitteilung auch im Namen von Kulturring-Vorsitzendem Werner Bosch die Gäste begrüßt. Er ging auf die Entstehungsgeschichte der Ausstellung ein: "Dank der Initiative und Unterstützung unseres hoch angesehenen Dillinger Künstlers Rolf Lussem ist es gelungen, Vera Botterbusch für diese Präsentation ihrer Werke in der Stadtgalerie zu gewinnen." Er hob dabei auch den Lebenslauf der gebürtigen Dortmunderin hervor, die deutschlandweit als Autorin und Regisseurin, Filmemacherin und Fotografin bekannt ist.

Die Ausstellung in der Dillinger Stadtgalerie ist noch bis zum 13. November zu sehen. Ausstellungszeiten sind freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf der Internetseite der Stadt Dillingen ist außerdem ein virtueller Rundgang durch die Galerie zu finden. (AZ)