Verfassungswidriges Graffiti: Polizei ermittelt in Dillingen

Unbekannte haben in Dillingen ein Auto besprüht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Bisher unbekannte Täter beschädigten von Donnerstag, 22.15 Uhr, auf Freitag, 7.45 Uhr, in der Austraße in Dillingen einen schwarzen Mercedes A180 durch Graffiti. Die Unbekannten brachten auf der Wagenkarosserie mehrere verfassungsfeindliche Graffitis in weißer Farbe auf.

Zeugen sollen sich bei der Dillinger Polizei melden

Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)