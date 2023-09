Verfolgungsfahrt endet in Dillingen mit einem Unfall

Die Dillinger Polizei nimmt in der Nacht die Verfolgung auf: Ein 32-Jähriger rast mit seinem Auto davon.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Polizeiinspektion Dillingen mitgeteilt, dass an einer Tankstelle in der Dillinger Straße in Lauingen ein mutmaßlich betrunkener Fahrzeugführer sein Fahrzeug betankt und die Tankstelle danach in Richtung Dillingen verlassen hatte. Das betreffende Fahrzeug konnte zunächst nicht angetroffen werden. Kurze Zeit später ging eine erneute Mitteilung ein, dass sich das Fahrzeug nun wieder an der Tankstelle befand. Eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen konnte daraufhin den betreffenden Pkw und den Fahrzeugführer auf dem Gelände der Tankstelle feststellen.

Betrunken und auch keinen Führerschein

Als dieser jedoch die Streife erkannte, sperrte er sich ins Fahrzeug, startete den Motor und flüchtete in Richtung Dillingen. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt flüchtete der Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgungsfahrt endete dann in der Donauwörther Straße in Dillingen als das flüchtende Fahrzeug auf Höhe der Pfauenstraße verunfallte, wobei der Unfall glimpflich ausging und der Fahrzeugführer unverletzt blieb.

Er flüchtete daraufhin fußläufig von der Unfallstelle und versteckte sich in einem Garten, wo er kurz darauf von den eingesetzten Beamten festgenommen werden konnte. Es bestätigte sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, sodass sich der Beschuldigte einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen den 32-jährigen Beschuldigten wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt. (AZ)