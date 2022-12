Verkäuferin abgelenkt und 100 Euro abgezockt

Eine Betrügerin täuscht ein Kaufinteresse vor und luchst der Mitarbeiterin in dem Dillinger Einkaufsgeschäft so Geld ab.

Eine bisher unbekannte Betrügerin ist am Dienstagabend i einem Geschäft in der Dillinger Kapuzinerstraße gewesen und täuschte Kaufinteresse an einem Artikel vor. Beim Bezahlen zeigte die Unbekannte der Verkäuferin eine 200-Euro-Banknote vor, die sie gewechselt haben wollte.

Dillinger Polizei bittet um Mithilfe

Durch Ablenkungsmanöver schaffte es die unbekannte Frau, der Kassiererin beim Wechselvorgang 100 Euro abzuluchsen. Die Verkäuferin beschrieb die Betrügerin als etwa 160 Zentimeter große Frau mit dunklen Haaren und südländischem Aussehen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)