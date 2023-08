Verkehrsregelung in Dillingen nicht erkannt: Autofahrerin verursacht Unfall

19-Jährige überholt an Baustellenampel zunächst das Auto eines wartenden Wertingers. Beim Zurücksetzen kommt es zum Zusammenstoß.

In Unkenntnis der geänderten Verkehrsführung wegen der Baustelle am Georg-Schmid-Ring in Dillingen befuhr eine 19-Jährige am Freitag gegen 18 Uhr mit ihrem Auto die Donaustraße in Richtung Holzheim. Hier erkannte die Dillingerin nach Angaben der Polizei eine Baustellenampel nicht und überholte einen hier wartenden Wertinger, der mit seinem Wagen ordnungsgemäß an der Ampel angehalten hatte.

Beim Zurücksetzen prallt die 19-Jährige mit ihrem Pkw gegen Auto

Als die 19-Jährige die Situation erkannte, gelang es ihr zwar, noch an der Haltelinie zu bremsen. Beim Zurücksetzen allerdings touchierte sie mit ihrem Pkw die linke Fahrzeugseite des Wagens des Wertingers und verursachte Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. (AZ)