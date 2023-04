Vernissage in Dillingen: Stadtgalerie zeigt Werke von Andrea Titz

Andrea Titz stellt am 22. und 23. April ihre Kunstwerke in Dillingen aus. Das besondere: Die Ausstellung ist erforderlich für die Hochschulzertifizierung.

Es sind besondere Werke einer besonderen Künstlerin: Im April gibt es eine Ausstellung von Andrea Titz in der Dillinger Stadtgalerie zu sehen. Diese ist am 22. und 23. April je von 11 bis 17 Uhr in der Stadtgalerie zu besichtigen. Die Vernissage findet am 22. April um 11 Uhr statt. Das Besondere: Es ist eine erforderliche Ausstellung zur Hochschulzertifizierung – Diploma of Advanced Studies – Kunsttherapie (SHB).

Engagement für Recycling

Andrea Titz ist in Berlin-West geboren. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester ist sie vor dem Mauerbau nach Unterfranken gezogen. Ihre Schulzeit absolvierte sie in Würzburg, 14 Jahre lebte sie in Österreich/Vorarlberg. Dort wurden ihre zwei Töchter geboren. 1987 kam sie erstmals nach Dillingen, um Christian Titz in seinem Engagement, Recycling ohne Emissionen bekannt zu machen, zu unterstützen. Erst später wurde aus dieser Partnerschaft Liebe.

Titz ist gelernte Finanzbuchhalterin, ihre wahre Berufung hat sie aber in der Kunst und im Yoga gefunden. Aktuell macht sie eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin. Mehrmals in der Woche ist sie in der Grundschule Dillingen für die Hausaufgabenbetreuung tätig. Für die Vhs unterrichtet sie Yoga-Klassen. Von 2007 bis zu seiner Schließung 2021 leitete sie den Dillinger Studienkreis. (sb)

