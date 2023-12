Dillingen

07:35 Uhr

Gewaltexzess in sozialen Medien: Ein Video aus Dillingen sorgt für Aufregung

Plus In einem Video sind junge Männer zu sehen, die in Dillingen auf einen 17-Jährigen losgehen, ihm hinterherlaufen und ihn schlagen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Von Jonathan Mayer

Ein 29-sekündiges Video sorgt aktuell für Aufregung – nicht nur in den sozialen Netzwerken: Darin zu sehen ist eine Gruppe junger Männer, die auf einen anderen Jugendlichen losgeht. Einer der Männer trägt eine graue Weste und Jeans. In der Hand hält er einen Gegenstand. Er läuft dem Jugendlichen hinterher, schlägt mehrfach auf dessen Hinterkopf ein. Als dieser sein Handy hochhält - wahrscheinlich, um ein Foto des Angreifers zu machen - greift der Täter nach dem Gerät und schlägt noch einige Male zu. Dann bricht das Video ab. Es wurde offenbar an der Großen Allee in Dillingen, gegenüber der Bushaltestelle an der Mittelschule, aufgenommen. Auf Facebook, Instagram und TikTok wurde es hunderte Male geteilt und kommentiert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Sprecher der Dillinger Polizei, Gunther Hetz, bestätigt auf Nachfrage, dass das Video in Dillingen aufgenommen wurde. Allerdings könne man aktuell nicht sagen, wann. Es handle sich "sicherlich um kein aktuelles Video", so Hetz. Im Hintergrund ist Laub an Bäumen und Sträuchern zu sehen. Wahrscheinlich ist der Vorfall also schon mindestens einige Wochen her. Der Dillinger Polizei, die am Mittwochabend von dem Video erfahren hat, ist der Geschädigte inzwischen bekannt. Laut Hetz handelt es sich um einen 17-Jährigen. Dessen Mutter hatte sich an die Beamten gewandt. Er soll bald vernommen werden.

