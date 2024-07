Viel Action und soziales Engagement am Sailer-Gymnasium

Wenn man vermutet, dass sich gegen Ende Juli das Schulleben am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium gemächlich in Richtung Sommerferien bewegt, dann täuscht man sich. Gerade in den letzten Tagen vor Ferienbeginn standen an der Schule zahlreiche Sonderaktionen auf dem Programm. Unter anderem wurde neben den Bundesjugendspielen, einem fulminanten Finale der JMS-Olympiade und einem alternativen Sportfest dieses Jahr zum dritten Mal der Soziale Tag durchgeführt, koordiniert durch den „Arbeitskreis Soziales“ unter Leitung von Studienrätin Elisabeth Stelzle und Oberstudienrat Christoph Aschoff.

Ein Passant ist so beeindruckt, dass er ein Eisessen spendiert

An diesem Tag beschäftigen sich alle Jahrgangsstufen der Schule mit sozialen Themen oder gestalten ein Projekt, das den Mitmenschen und der Gemeinschaft nützen soll. Beispielsweise machten sich die 6. Klassen, ausgestattet mit Eimern, Müllsäcken und Greifzangen der Stadt Dillingen, auf den Weg, um die Stadt etwas zu säubern. Der Eifer, den die Schülerinnen und Schüler beim Müllsammeln zeigten, beeindruckte einen Passanten so sehr, dass er spontan ein Eisessen für die Klasse spendierte.

Eine Gruppe von Oberstufenschülerinnen und -schülern bemalte den Gastank im Garten des Regens-Wagner-Hofs an der Staatsstraße nach Holzheim, während unter der Leitung der beiden Musiklehrkräfte zwei Schülerchöre die Bewohner des Heilig-Geist-Stifts und von Regens-Wagner erfreuten. Doch nicht nur außerhalb der Schule engagierte man sich, in der Schule gab es diverse Vorträge und Workshops (unter anderem über Arbeit mit Geflüchteten oder diakonische Arbeit). Es wurde allerdings auch praktisch zugepackt, zum Beispiel beim Umzug der Bücherei in das neue Schulgebäude.