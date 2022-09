Viele Hingucker beim Dillinger Töpfermarkt

Der Regen schreckt Kunsthandwerker und Besucher nicht ab, in den Dillinger Schlossgarten zu kommen. So bewerten Gäste das Angebot des Töpfermarkts .

Seit mehr als 20 Jahren kommt Thorsten Cullmann aus Idar-Oberstein zum Töpfermarkt nach Dillingen. Bunte Blumenstecker hat er, Tassen mit Namen drauf und viele Hingucker mehr. "Das Schöne an Märkten ist der direkte Kontakt mit den Kunden, wo du direkte Rückmeldungen bekommst", erklärt der Geschäftsmann, warum er sich nicht vorstellen kann, die Ware nur per Onlineshop zu verkaufen. Zahlreiche Interessierte trotzen am Wochenende dem Regen. Auch dem Standbetreiber macht das schlechte Wetter nichts aus: "Ich hab die passende Kleidung, und der Spezialschirm hält dicht."

Wie entsteht ein kleines Elfenhäuschen, das in Aufbautechnik gearbeitet ist? Katja Juch zeigt es beim Dillinger Töpfermarkt. In der Hand hält sie einen bei Weiten noch nicht fertigen Rohling, ihr Mann Andreas zeigt das Kunstwerk, wie es nach dem Brennen aussehen könnte. Foto: Brigitte Bunk

Nebenan arbeitet Katja Juch aus Genderkingen an einem Ton-Rohling. Ein kleineres Elfenhäuschen soll daraus werden. "So können die Kunden sehen, wie ein Werkstück in Aufbautechnik gearbeitet wird." Elke und Hans-Jürgen Schubert aus Binswangen sind fast jedes Wochenende auf Märkten unterwegs. Keramik herzustellen, macht ihnen Spaß, und so fahren sie gerne von Ort zu Ort, um direkt mit den Kunden in Kontakt zu kommen.

Wie funktioniert die Aufsetztechnik? Das zeigte Katja Juch den Interessierten auf dem Dillinger Töpfermarkt. Foto: Brigitte Bunk

Katrin Reif aus Allmannshofen kombiniert in ihrer Verwandelwerkstatt Tonteile mit anderen Materialien. Stichwort: Upcycling. "Ich nehme etwas Altes und mache daraus etwas Schöneres", erklärt die Kunsthandwerkerin, die auch Kurse für Kinder und Erwachsene anbietet. Sie zeigt eine Tonfigur: eine Dame, deren unterer Rockteil aus silberglänzenden Gabeln besteht.

Ein Hingucker, diese Upcyling-Deko-Dame, bei der als glanzvoller Rock und zur Standsicherheit alte Gabeln eingearbeitet wurden. Foto: Brigitte Bunk

Die Leute wollen schauen, aber auch beraten werden, weiß Ingrid Wolny aus Augsburg. "Viele fragen, ob die Ware frostsicher ist." Bei ihr nicht, weil sie findet, dass die Farben und Glasuren leuchtender sind, wenn sie nicht so heiß gebrannt werden.

48 Bilder Auf Entdeckungstour beim Dillinger Töpfermarkt Foto: Brigitte Bunk

Einen Pilzsammelkorb flicht derweil Silvia Thran aus Hermaringen. Sie sieht es als Privileg an, schon seit mehreren Jahren als einzige Weidenflechterin auf dem Töpfermarkt, der in Dillingen auch gerne Häfelesmarkt genannt wird, dabei sein zu dürfen.

"Das Angebot ist wie immer toll", schwärmt Finni Eisenhofer aus Rischgau, die ihre Einkäufe gut verpackt mit nach Hause nimmt. Paula Gnahm aus Haunsheim ist eigentlich beim Klassentreffen. Während einer Pause hat sie die Chance genutzt, einen Pilz aus Ton zu kaufen. Ihr vorheriger war kaputt gegangen. Elisabeth Spitzer aus Mindelaltheim findet das Angebot auf dem Dillinger Töpfermarkt sehr schön, bunt gemischt. Und der Regen hat aus ihrer Sicht einen Vorteil: "Da sind nicht so viel Leute unterwegs, und man kann sich alles in Ruhe anschauen."