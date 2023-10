Viele Stimmen – ein Europa

Schülerinnen und Schüler aus Italien und Polen waren am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium zu Gast. Dabei wird Europa gelebt.

Die Welt gerät dieser Tage immer mehr aus den Fugen – die jüngsten Bilder aus Israel, der Ukraine-Krieg und weitere Konflikte verdeutlichen eindrücklich, dass ein Leben in Einheit und Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Umso wichtiger ist es, sich für die europäische Völkerverständigung im Rahmen des ErasmusPlus-Projektes einzusetzen, sagte Jannika Hölzle in ihrer berührenden Eröffnungsrede, denn „auch Jugendliche wollen in Frieden leben. Durch die Musik setzen wir uns dafür ein“.

Als akkreditierte Erasmus-Schule pflegt das Bonaventura-Gymnasium engen Kontakt zu seinen Partnerschulen im polnischen Elbing sowie in Lucca in Italien. Das „ErasmusPlus“-Projekt bringt Jugendliche durch die Musik landesübergreifend zusammen. Eine Woche lang waren nun insgesamt 23 Schüler und ihre Lehrer zu Gast in Dillingen und sind von Oberbürgermeister Frank Kunz im Rathaus begrüßt worden.

Ein Konzert der besonderen Art

In vielen unterschiedlichen Workshops ist ein Konzert der besonderen Art gemeinschaftlich erarbeitet worden: Unter dem Motto „Many Voices. One Europe“ präsentierte die internationale Schülerschaft Folkloretänze und die Vielfalt der europäischen Kultur anhand landestypischer Stücke. Das Programm war bunt gemischt: Ob der polnische Nationaltanz „Polonaise“, die italienische „Tarantella“ oder das alpenländische Stück „Dra he ho“, jedes Land war vertreten. „Manche Stücke“, meinte Marco-Antonio Lokar, sind „recht schwungvoll, wie wir auch.“ Das spiegelt auch die herzliche und ausgelassene Stimmung am Abend des Abschlusskonzerts wider.

Auch die Ehrengäste tanzten mit

Spätestens beim Volkstanz Siebenschritt konnten sich auch die Ehrengäste nicht mehr auf den Stühlen halten: Oberbürgermeister Kunz, Franz Haider und Andrea Linder (Schulleitung) stimmten freudig ein und schwangen das Tanzbein auf der Bühne. Musikalischer Höhepunkt war eine moderne Interpretation von Peter Schindler der europäischen Hymne „Ode to Joy“ durch alle Projektteilnehmer.

Glückliche Gesichter stimmten unisono für Freiheit, Frieden und Solidarität ein. So lebte an diesem Abend die europäische Idee sprichwörtlich im Festsaal des Dillinger Schlosses auf. (AZ)