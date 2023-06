Vier Personen bei Auffahrunfällen in Dillingen leicht verletzt

Bei einem Unfall bei Donaualtheim sind drei Autos involviert. Verursacher ist ein Kleintransporter. In einem anderen Fall entsteht ein Schaden von 13.000 Euro.

In Dillingen sind bei Auffahrunfällen am Mittwoch vier Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 86-jähriger VW-Fahrer gegen 13.30 Uhr einen Audi, der vor ihm an einer roten Ampel wartete. Er prallte auf das Heck des Fahrzeugs. Der Unfall ereignete sich an der Lauinger Straße.

Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro. Der Unfallverursacher und die 45-jährige Unfallgegnerin wurden dabei leicht verletzt.

Ein Kleintransporter kracht bei Donaualtheim in einen Opel Astra

Bei einem weiteren Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2032 bei Donaualtheim übersah ein 23-jähriger Kleintransportfahrer zwei verkehrsbedingt abbremsende Fahrzeuge, nachdem ein VW-Transporter nach links in die Altheimer Straße abbiegen wollten. Der Unfallverursacher prallte dabei zuerst auf einen vor ihm abbremsenden Opel Astra.

Dieser wurde wiederum auf einen vor ihm bremsenden Dacia geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro an den drei verunfallten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher und der 30-jährige Fahrer des Dacias wurden durch den Aufprall leicht verletzt. (AZ)

