Volles Haus beim Straßenkünstlerfest in Dillingen

Plus In der Dillinger Königstraße gibt es am Samstagabend allerlei an Straßenkunst zu sehen. Einer rückt sogar mit dem "Drei-Meter-Hocheinrad des Todes an".

Nils Müller nimmt Anlauf, es folgen einige Verrenkungen - und schon sitzt er drei Meter über dem Boden auf einem Einrad. Der Jongleur nennt es das "Drei-Meter-Hocheinrad des Todes", was den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern um ihn herum nach etwas Übung ein ehrfürchtiges "Uuuhhhh" entlockt. Dann lässt er sich auch noch zwei Messer und einen Apfel nach oben werfen und beginnt mit seinem größten Trick: Auf einem Hocheinrad balancierend jonglieren und dabei einen Apfel essen. Klingt unmöglich - und Müller kündigt bereits scherzhaft an, dass sein Vorhaben zum Scheitern verurteilt sei - doch natürlich geht alles gut. Das Staunen und den Applaus kommen am Ende ganz von selbst.

Die kleinen Vertreterinnen der Bauchtanzgruppe "Perizada" zeigten einem großen Publikum, was sie können. Foto: Jonathan Mayer

Am frühen Samstagabend ist die Dillinger Königstraße bereits gut gefüllt. Das diesjährige Programm des Straßenkünstlerfests lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Da sind etwa Udo Olejnik und Christine Rose, die mit dem kleinen Timo Heigl unterwegs sind. Die drei flanieren durch die Straßen und genießen den lauen Sommerabend in der Innenstadt.

