Vom Yoga am Morgen bis zum Kommunikations-Training

Die Volkshochschule Dillingen mit den Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein legt ihr Programm für Frühjahr und Sommer vor.

Oberbürgermeister Frank Kunz und die weiteren Kuratoriumsmitglieder der Dillinger Volkshochschule freuten sich, dass das vergangene Semester wieder ohne Einschränkungen stattfinden konnte. In allen Bereichen waren steigende Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Mit knapp 4000 Anmeldungen erreichte die Vhs im vergangenen Frühjahr-/Sommer-Semester 2022 zwar noch nicht wieder den Höchstwert vor der Corona-Pandemie, aber die Tendenz zeigt in die gewünschte Richtung. „Dies unterstreicht, wie wichtig den Menschen trotz vieler Krisen und persönlicher Einschränkungen die Investition in Bildung und Weiterbildung ist“, so Kunz. Vhs-Leiterin Patricia Tremmel stellte auszugsweise das neue Programm vor. Yoga am Morgen im Schätzl-Garten, ein Kochkurs mit dem Themenschwerpunkt Aromaküche oder doch lieber eine Radexkursion zu den Denzelkapellen? Bei mehr als 450 Kursangeboten im druckfrischen Programm der Volkshochschule Dillingen, das nun im Rathaus und in vielen Geschäften ausliegt, könne die Entscheidung durchaus schwerfallen.

"Medizin hautnah" und integrative Angebote

Der Deutsche Volkshochschulverband hat für 2023 das Jahresmotto „vernetzt“ ausgerufen. Dank vielfältiger Kooperationen startet die Vhs Dillingen am 13. März in das neue Frühjahr-Sommer-Semester. Die Volkshochschule Dillingen mit den Außenstellen in Höchstädt, Bissingen und Syrgenstein lädt wieder zum persönlichen Wissensaustausch und zur -erweiterung ein. Die Vortragsreihe „Medizin hautnah“ mit kompetenten Ärzten und informativen Gesundheitsthemen findet laut Tremmel ihre Fortsetzung. Auch die integrativen Angebote rund um das Projekt „gemeinsam grenzenlos“ sind inzwischen ein fester Bestandteil im Vhs-Programm.

Die Tagesexkursionen führen im Frühjahr/Sommer unter anderem nach Bamberg oder Blaubeuren, mit dem Historischen Verein Dillingen kann man eine geschichtliche Zeitreise zum Campus Galli und zum Heuneburg-Museum unternehmen. Auch bietet die Vhs wieder interessante Kurse im Bereich Gesellschaft und Leben wie z.B. ein Gedächtnis- oder Kommunikationstraining, Vorträge zum Thema „Aufschieberits“ und Energieräuber im Alltag an. Ebenso ist der Gesundheitssektor mit mehr als 80 Sport-, Yoga- und Entspannungskursen breit aufgestellt. Die Sparte „Junge Vhs“ richtet sich mit vielen Angeboten rund um die Themen Natur, Musik, Bewegung und Kreativität speziell an das jüngere Publikum. Weiterhin erfreut sich der Musikgarten, Yoga mit den Eltern oder Exkursionen in und mit der Natur großer Beliebtheit.

Die neuen Kochkurse richten sich an Fischliebhaber, entführen kulinarisch nach Skandinavien, Griechenland, Spanien und Italien oder vermitteln Wissenswertes rund um das Thema Fermentation und das Kochen mit dem Thermomix. Nützliche Tipps gibt es für Berufsanfänger und Wiedereinsteiger mit speziellen Bewerbungskursen, die Bereiche Computer, Smartphone und Tablet sind in Kooperation mit dem BayernLab sowohl für Neulinge als auch für Fortgeschrittene bestens abgedeckt. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens vermittelt der Kinderschutzbund Dillingen bei zwei Vorträgen Informationen zum Thema Kinder und Erziehung sowie zur vielschichtigen Arbeit des Kinderschutzbundes. Zusammen mit der Stadtbücherei Dillingen hat die Volkshochschule diverse Lesungen und Vorträge, unter anderem mit Friedrich Ani, Marcus B. Hartmann oder Liesse Ebengo ermöglicht. Die Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein runden das bunte Programm mit mehr als 100 neuen und bewährten Angeboten ab.

Der Anmeldebeginn ist am 27. Februar

Das neue Programm gibt es ab sofort im Rathaus Dillingen sowie in den üblichen Geschäften, Banken und Abholstellen. Anmeldebeginn ist Montag, 27. Februar, ab 7.30 Uhr online unter www.vhs-dlg.de, telefonisch unter 09071/54 108 oder -109 sowie schriftlich per E-Mail vhs@dillingen-donau.de oder mit dem Anmeldeschein. (AZ)