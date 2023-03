Von den Nazis deportiert: Gedenktafel für den Dillinger Dr. Hans Wienskowitz

Der Arzt wirkte viele Jahre in Dillingen, die Nazis verfolgten ihn als Jude. Er starb im KZ Theresienstadt.

Der Arzt Dr. Hans Wienskowitz lebte und wirkte viele Jahre in Dillingen. Von den Nationalsozialisten als Jude verfolgt, wurde er kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort arbeitete er als Arzt auf der Quarantänestation für Typhus‑ und Fleckfieberkranke, infizierte sich und starb kurz nach der Befreiung des KZ. Seine Großnichte Christine Lipp‑Peetz veröffentlichte vor einigen Jahren eine umfangreiche Biografie der Familie Wienskowitz, die im Rathaus und dem örtlichen Buchhandel erhältlich ist.

Die Gedenktafel wird an seinem langjährigen Wohnhaus enthüllt

Zum Gedenken an das Schicksal von Dr. Wienskowitz wird die Stadt Dillingen an seinem langjährigen Wohn‑ und Praxishaus in der Weberstraße 14 eine Erinnerungstafel anbringen. Die Benennung einer Straße nach Dr. Wienskowitz erfolgte bereits vor einigen Jahren im Stadtteil Hausen.

Alle Interessierten sind am 18. März eingeladen

Alle Interessierten sind zu einer öffentlichen Gedenkstunde am Samstag, 18. März, um 11 Uhr in den Großen Saal des Collegs (Benediktinergasse 5) eingeladen. Diese Gedenkstunde wird von Christine Lipp‑Peetz gemeinsam mit Freunden des Gedenkens an Dr. Wienskowitz gestaltet, Oberbürgermeister Frank Kunz spricht einleitende Worte im Namen der Stadt. Im Anschluss wird vor der Weberstraße 14 – dem früheren Gesundheitsamt – die Gedenktafel enthüllt. (AZ)

