Von der Baulücke bis zum GVD-Areal - was Dillinger interessiert

Plus In der Dillinger Bürgerversammlung geht es um unter anderem um das GVD-Areal, um die Wiederöffnung des Rathauses und um eine Baulücke.

Von Berthold Veh

Für eine lange Fragerunde war es am Dienstagabend dann doch zu heiß. Aber ein paar interessante Themen brachten die Besucher und Besucherinnen der Dillinger Bürgerversammlung für die Kernstadt doch vor. Andrea Grimminger etwa erkundigte sich über die Baulücke in der Kapuzinerstraße, wo früher einmal das Gasthaus Zur blauen Ente stand. Weil die Standfestigkeit nach einer Sanierung durch den Eigentümer gefährdet war, hatte die Stadt das Gebäude abbrechen lassen. Derzeit steht dort ein Container für Corona-Schnelltests. Oberbürgermeister Frank Kunz erläuterte, dass die Stadt in Gesprächen mit dem Eigentümer stehe. Mehr könne er dazu zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. "Mich persönlich würde es freuen, wenn sich diese Lücke wieder schließt", betonte Kunz.

