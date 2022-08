Von der Dresdner Silbermann-Orgel an die Dillinger Sandtner-Orgel

Plus Der Domorganist Sebastian Freitag konzertiert beim Dillinger Orgelsommer in der Basilika – und überrascht.

Wenn es eines Beweises bedurfte, dass der Dillinger Orgelsommer kein Sommerloch kennt, dann dient das jüngste Konzert mit Sebastian Freitag als treffendes Beispiel dafür: Über 200 Personen lauschten den Darbietungen des Musikers aus Dresden. Dieser wirkt seit März an der Kathedrale Ss. Trinitatis, der katholischen Bischofskirche des Bistums Dresden-Meißen, und spielt somit an der dortigen großen Barockorgel des berühmten Orgelbauers Gottfried Silbermann von 1754. Der gebürtige Paderborner bescherte dem Dillinger Publikum ein exquisites, perfekt auf die Basilika-Orgel abgestimmtes Programm, mit dem er deren Klangreichtum anhand musikalischer Kostbarkeiten demonstrierte.