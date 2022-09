Von Klassik bis Hardrock – in der "Dillinger Nacht" erklingt Musik

Dillingen lockt am Freitagabend zu einem Einkaufserlebnis der besonderen Art. Zudem gibt es ein buntes kulturelles Angebot.

Nach zwei Jahren Corona-Pause und der Ersatzveranstaltung "Dillinger Einkaufs- und Kulturabend" im Jahr 2021 wird heuer wieder die "Dillinger Nacht" gefeiert. Am Freitag, 30. September, ab 18 Uhr steht die bewährte Mischung aus Bummeln, Einkauf und Kultur auf dem Programm. Das Beleuchtungskonzept wird vor dem Hintergrund der aktuellen Situation angepasst. Initiatorin und Organisatorin Caroline Feldengut-Kain von der Werbegemeinschaft freut sich, dass die beliebte Veranstaltung im Schulterschluss von Wirtschaftsvereinigung, Stadt und Kulturring heuer wieder stattfinden kann. Unterstützt und möglich gemacht wird die "Dillinger Nacht" vom Verein Image Plus.

Geschäft in Dillingen sind bis in die Nacht eröffnet

An diesem Freitag öffnen die Geschäfte bis spät in die Nacht ihre Türen. Dabei stehen die Geschäftsleute nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Neben kulinarischen Genüssen kommt auch das Kulturprogramm bei der Dillinger Nacht nicht zu kurz. So können die Besucher von 19 Uhr bis 23 Uhr im Foyer des Rathauses den Jazzklängen des Andy Weiss Trios lauschen. Und auch in der restlichen Innenstadt gibt es Musik auf die Ohren. Urlaubsfeeling verbreitet Giovanni von Moscatello's Musica dal vivo vor dem Kleinen Italiener in der Kapuzinerstraße mit seinem italienischen Charme und Gesang. Rockig wird es vor der Hypovereinsbank mit der Band Rockapartment. Mit Vielseitigkeit von Classicrock bis Punk- und Hardrock wie auch eigene Coverversionen neuester Charts begeistertet die Band ihr Publikum. Gefühlvoll, melodisch und stimmgewaltig wird es auch westlich der Königstraße vor dem Café Guglhupf. Das musikalische Repertoire von FlatPix reicht von den Eagles über STS bis zu Bob Dylan oder Barclay James Harwest.

Im prunkvollen Ambiente des Goldenen Saals erleben die Gäste um 19, 20, 21 und 22 Uhr eine spannende Führung mit dem Dillinger Musiker und Schriftsteller Marcus Bernard Hartmann. Zudem kann man auch die Pracht des Dillinger Schlosses bei stündlichen Schlossführungen (19.30, 20.30, 21.30 Uhr und bei Bedarf 22.30 Uhr) erkunden. Geöffnet ist ebenso das Stadt- und Hochstiftmuseum, wo die Mitglieder des Museumsarbeitskreises den Besuchern von 19 Uhr bis 22 Uhr in verschiedenen Sonderführungen die einzelnen Abteilungen des Museums näherbringen. Und für die kleinen Besucher ist die Abschlussparty des Sommerleseclubs der Stadtbücherei ab 18.30 Uhr ein Highlight. An diesem Abend gibt es ein kreatives Rahmenprogramm zum Mitmachen, und anschließend verlost das Team der Stadtbücherei die Preise. Von 19.30 Uhr bis 21 Uhr heißt es dann noch schmökern, stöbern und spielen.

Außerdem geöffnet ist an diesem Abend die Kapuzinerkirche (von 19 Uhr bis 22 Uhr). Gestaltet von der Charismatischen Erneuerung Dillingen werden dort "Lobpreis- und Anbetungslieder" gesungen. Unter dem Motto: "Halt inne! Horch mal! Schau mal!" gibt es auch an der Basilika St. Peter ein kulturelles Programm: Unter den Arkaden der farbig erleuchteten Basilika spielen die Barockbläser und das Euphonium‐Quartett. Danach lenken Spots die Blicke auf Schönheiten im Kirchenraum – mit kurzen Impulsen von Stadtpfarrer Heinrich und Pastoralreferentin Immerz. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Der Stadtbus fährt wieder kostenlos

Wie schon in den Vorjahren fährt der Stadtbus auch heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgerinnen und Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und Zurück ohne Auto ermöglicht. Der Fahrplan zur Dillinger Nacht ist unter www.dillingen-donau.de zu finden.

