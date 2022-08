Von New York City nach Dillingen: Weltstar David Briggs spielt beim Orgelsommer

In der Basilika-Kirche in Dillingen tritt ein Weltstar auf. Auf was sich die Gäste freuen können.

Beim achten Matineekonzert des 16. Dillinger Orgelsommers am Samstag, 6. August, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter debütiert der international gefragte britische Weltstar David Briggs, Artist in Residence - The Cathedral of St John the Divine, New York City (USA). Er macht auf seiner diesjährigen Europa-Tournee auch in Dillingen Station. Sein ausgefallenes wie hochvirtuoses Programm „Organ Fireworks!“ präsentiert Transkriptionen von Orchesterwerken von Camille Saint-Saëns (Finale aus der „Orgelsymphonie“ op. 78), Transkriptionen von Klaviermusik von Maurice Ravel („Pavane pour une infante défunte“) sowie als besondere Spezialität von Briggs die Rekonstruktion einer Improvisation von Pierre Cochereau (1924–1984), dem legendären Titularorganisten der Cathédrale Notre-Dame de Paris, als Dillinger Erstaufführung. Außerdem wird Briggs eine eigene freie Improvisation spielen.

Auch Musik für die Charlie-Chaplin-Filme

David John Briggs ist ein international renommierter Organist, dessen Auftritte für ihre Musikalität, Virtuosität und ihr Können gefeiert werden und ein Publikum jeden Alters begeistern. Konsequent eingestuft als einer der besten Organisten seiner Generation, umfasst Briggs’ umfangreiches Repertoire fünf Jahrhunderte. Er ist einer der führenden Orgel-Transkriptoren symphonischer Werke und gibt damit den Zuhörern die Möglichkeit, die Orgel neu zu erleben. Beschrieben als „ein unerschrockener Improvisator“, führt David Briggs auch häufig Improvisationen zu Stummfilmen und eine Vielzahl von Charlie-Chaplin-Filme auf.

Axel Flierl selbst am Instrument im Rahmen des Orgelsommers 2022 - zu Gedenken an Paul Olbrich. Foto: Silvia Schmid

Briggs gibt jährlich mehr als 50 Konzerte

Im Alter von 17 Jahren erhielt David sein FRCO-Diplom (Fellow of the Royal College of Organists). Von 1981 bis 1984 war er Organ Scholar am King’s College der Cambridge University, während dieser Zeit studierte er bei Jean Langlais in Paris und war der erste britische Gewinner des Tournemire-Preises beim St Albans International Improvisation. Außerdem gewann er den ersten Preis beim Internationalen Improvisationswettbewerb in Paisley. Anschließend bekleidete David Positionen an den Kathedralen von Hereford, Truro und Gloucester. Er lehrt Performance an der Cambridge University, dient häufig in Jurys internationaler Orgelwettbewerbe und gibt Meisterkurse an Hochschulen und Konservatorien in den USA und Europa.

David Briggs gibt jährlich mehr als 50 Konzerte. Er ist auch ein produktiver Komponist und seine Werke reichen von Oratorien in voller Größe zu Werken für Soloinstrumente. Der Organist hat zwei DVDs und 37 CDs aufgezeichnet, von denen viele seine eigenen Kompositionen und Transkriptionen enthalten. Briggs ist derzeit Artist-in-Residence an der Cathedral of St John The Divine in New York City. Das Konzert, das einen ganz besonderen Höhepunkt des Festivals verspricht, findet in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk statt, der den Live-Mitschnitt des Konzertes später auf "BR Klassik" senden wird. Eintritt ist frei, großzügige Spenden werden erbeten. (AZ)

