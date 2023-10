Vorfahrt in Dillingen missachtet: 25.000 Euro Schaden

In Dillingen sind zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfallschaden ist hoch. Und gegen eine Frau wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei einem Unfall in Dillingen ist es am Montag zu einem beträchtlichen Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 57-Jährige gegen 15.40 Uhr mit ihrem Pickup die Hackenbergstraße in Donaualtheim in südlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung mit der Heinrich-von-Altheim-Straße und der Ulrichstraße wollte sie nach links in Richtung Dillingen abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 36-Jährigen aus Dillingen in seinem Pkw, der der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Wittislingen folgte und damit bevorrechtigt war.

Beide Autos musste nach dem Unfall abgeschleppt werden

Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge massiv beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Folglich wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt etwa 25.000 Euro. Der 36-jährige Fahrer des Pkw wurde leicht an der Hand verletzt.

Gegen die 57-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Da die Vorderreifen des Pkw des 36-Jährigen zudem stark abgefahren waren, wird gegen diesen ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. (AZ)