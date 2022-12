Vorfahrt missachtet: Unfall in einem Dillinger Kreisverkehr

Ein Lastwagenfahrer hat nicht richtig aufgepasst, dann kam es zum Zusammenstoß.

Im Kreisverkehr am Georg-Hogen-Ring/Hildegardstraße in Dillingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer missachtete bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Vorfahrt.

5500 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Er stieß mit einem 20-jährigen Pkw-Fahrer zusammen, welcher sich bereits auf der Fahrbahn im Kreisverkehr befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. (AZ)