Vorher-Nachher-Bilder - so hat sich Dillingen verändert

Erinnert sich noch jemand daran, was vor dem Dillinger Parkhaus oder dem neuen Dillinger Müller stand?

In der Großen Kreisstadt Dillingen tut sich vieles. Gerade ist das Parkhaus am Bahnhof fertig geworden. Der neue Müller-Markt in der Kapuzinerstraße wurde vor ein paar Wochen eingeweiht.

Und das Sailer-Gymnasium, eine der teuersten Baustellen des Landkreises, hat sich auch verändert. Wie, das zeigen unsere Fotos. Sie können den Regler verschieben und sehen so die Vorher-Nachher-Ansicht.

