Dillingen

12:57 Uhr

Vorwürfe unklar: Dillinger Priester muss eine "geistliche Auszeit" nehmen

Plus Der Generalvikar des katholischen Bistums Augsburg ordnet eine Auszeit für einen Kaplan an. Über die Gründe gibt es nur Gerüchte.

Von Berthold Veh

Diese Nachricht hat Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Dillingen bei einer Andacht am Donnerstagabend in der Basilika St. Peter überrascht. Der Generalvikar des katholischen Bistums Augsburg, Wolfgang Hacker, hat für einen Kaplan der acht Dillinger Pfarreien eine "geistliche Auszeit" angeordnet. Stadtpfarrer Harald Heinrich informierte die Teilnehmenden der Andacht – ein Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche – über den Vorfall. Zuvor hatte der Monsignore nach Informationen unserer Redaktion bereits eine E-Mail an Mitarbeitende der Pfarreiengemeinschaft verschickt.

Der Generalvikar habe die "geistliche Auszeit" für den Priester mit Wirkung vom Donnerstag angekündigt, heißt es darin. Diese Auszeit sei zeitlich unbefristet und gelte bis zur Klärung der Gründe dafür. Monsignore Heinrich forderte alle Adressaten dazu auf, "sich nicht an Gerüchten und Mutmaßungen zu beteiligen, sondern abzuwarten, bis eine Klärung vonseiten des Bischöflichen Ordinariats in dieser Angelegenheit erfolgt". Mehr könne und dürfe er in dieser Angelegenheit nicht weitergeben, betonte der Stadtpfarrer auch gegenüber unserer Redaktion.

