Warum der Dillinger Maler Rolf Lussem so leicht missverstanden wird

Der Dillinger geht als Vertreter der konkreten Kunst einen eigenen Weg abseits des Mainstreams. Bilder von ihm hängen an vielen Orten der Welt.

Es ist der Weg in eine andere Welt. Rolf Lussem öffnet die Tür in dem etwa 350 Jahre alten Haus in der Kardinal-von-Waldburg-Straße 55. Über eine knarzende Holztreppe geht es hinauf in das Atelier des Künstlers. Dort ertönt klassische Musik aus dem Radio. Nach ein paar Schritten fällt unweigerlich der Blick auf das neueste Werk in der Staffelei. Dreiecke, Quadrate, Kreise und Linien, dazu intensive Farben – grün, schwarz, blau und zinnoberrot. Lussem selbst wirkt hoch konzentriert, ja angespannt. Der 78-Jährige hat eine große Ausstellung in der Dillinger Stadtgalerie vor sich, nach der Vernissage an diesem Sonntag werden ab Samstag, 30. September, 27 Acrylbilder und zwölf Zeichnungen des Künstlers zu sehen sein. "Nahezu alle Bilder sind neu", sagt Lussem. Dies sei sein Anspruch. Und der ist bekanntlich hoch.

Seit beinahe einem halben Jahrhundert arbeitet Rolf Lussem als selbstständiger freier Künstler. Der Dillinger ist ein Vertreter der konkreten Kunst und steht dabei in einer Linie mit Größen wie Wassily Kandinsky und Theo van Doesburg. Lussem hat einen eigenen Stil entwickelt und arbeitet unabhängig vom Zeitgeist. "Meine Stilrichtung entspricht nicht dem Gefühl der Moderne, aber es wäre für mich Verrat, anders zu malen", betont der 78-Jährige. Und der Dillinger hat es ja auch geschafft, von seiner Kunst zu leben. "Ich handle sehr gut mit meinen Arbeiten", stellt Lussem fest. Seine Werke sind in vielen öffentlichen und privaten Kunstsammlungen – "bis in die USA" – vertreten.

Ein Werk von Paul Klee hat den Dillinger inspiriert

Lussems Lebenswerk basiert auf einer Initialzündung. In seiner Jugend hatte der Kölner das Bild "Hauptweg und Nebenwege" von Paul Klee in einer Ausstellung gesehen. "Da war mir klar, dass ich auch so malen will", sagt der Wahl-Dillinger. Zunächst wurde Lussem aber Soldat bei der Luftwaffe in Nordfriesland. Dort besuchte er in der Freizeit Kurse eines Kunsterziehers, der ihm riet, eine Bewerbungsmappe für ein Kunststudium zusammenzustellen. Lussem überzeugte an der Freien Kunstschule in Stuttgart, begann dort als 26-Jähriger zu studieren und wurde schließlich Künstler. Die Dillingerin Jutta Spanel, seine spätere Ehefrau, hatte er noch während seiner Ausbildung an der Luftwaffenschule in Kaufbeuren kennengelernt.

Lussem bildet nicht ab, er komponiert

Der Maler ist gelegentlich entsetzt, wie sein Werk interpretiert wird. "Da frage ich mich dann oft, in welcher Ausstellung waren die Besucher?" Über die konkrete Kunst mit ihren mathematisch-geometrischen Formen werde viel zu viel "gefaselt". Es amüsiert Lussem, wenn er gelegentlich eine Mama nach dem Betrachten seiner Bilder sagen hört: "Das könnte mein Kind auch." Dann soll es mal machen, entgegnet der Dillinger. Anschauen, wirken lassen, das ist der Schlüssel zum Werk des Konstruktivisten. Lussem malt keine Menschen, keine Landschaften, keine Tiere – er bildet nichts Vorhandenes ab. "Mich interessiert das freie Komponieren", sagt Lussem. Sein geistiges Bild bringe er mit Farben und Formen auf die Fläche und suche dabei die perfekte Harmonie. Der Dillinger überlässt nichts dem Zufall, er fertigt vor dem Malen detailliert Ideenskizzen. Dabei gehe es in der Anordnung "um jeden Millimeter".

Rolf Lussem zeigt das Bild, das auch auf seinen Einladungskarten zur Ausstellung zu sehen ist. Ein sattes Rot als Grundton der Fläche, zwei Kreise – grün und orange, blau und schwarz –, ein angeschnittener roter Halbkreis, dazu zwei schwarze Linien, eine länger, die andere kürzer. "Das Bild ist das Bild", sagt Lussem. Das Gezeigte weise in seiner Bedeutung nicht über sich hinaus. Er habe jedenfalls keinen aufgehenden Mond und keine untergehende Sonne gezeichnet. Ebenso verhält es sich bei weiteren Bildern an der Wand, in deren Mitte sich Linien kreuzen. Lussem erteilt Assoziationen an ein religiös motiviertes Sehen, also an ein christliches Kreuz, eine Absage. "Das sind zwei sich kreuzende schwarze Linien, die in diesem Bild absolut stimmig angeordnet sind", sagt Lussem. Seine Kunst habe mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun, sie entstehe unabhängig davon in seinem Kopf. "Die Welt spiegelt sich in meinen Arbeiten nicht", erklärt Lussem.

Rolf Lussem mit einem seiner neuesten Werke. Foto: Berthold Veh

Und wie würde ein Besucher oder eine Besucherin angemessen auf die Kunst des Dillingers reagieren? Die Betrachter würden die Harmonie der Werke ohne Begründung genießen und im Idealfall verstehen, dass alles ganz zwangsläufig so angeordnet ist, wie es ist, erklärt der Maler. "Vielleicht würde jemand darüber staunen", so Lussem, "wie schön doch dieser Kreis genau an dieser Stelle platziert ist."

Die Ausstellung öffnet vom 30. September bis zum 29. Oktober

Der Künstler stellt seine Werke – nach der Vernissage am Sonntag mit geladenen Gästen – vom 30. September bis zum 29. Oktober in der Dillinger Stadtgalerie aus. Die Schau ist jeweils an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.