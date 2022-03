Dillingen

09:00 Uhr

Warum eine alte Tafel in der Dillinger Studienkirche an die Ukraine erinnert

In der Dillinger Studienkirche erinnert eine Steintafel an die Ukraine.

Plus Die ukrainische Pfarrgemeinde brachte vor vielen Jahren eine Tafel in der Studienkirche in Dillingen an. Was es damit auf sich hat.

Von Horst von Weitershausen

Eine Gedenktafel der Ukrainischen Katholischen Pfarrgemeinde in Dillingen ist im November 1947 an der linken Säule beim Haupteingang der Dillinger Studienkirche angebracht worden. Damit erinnern die Ukrainer an den 350 Jahre alten Vertrag von Brest Litovsk. Dieser war 1596 zwischen führenden Vertretern der ukrainischen orthodoxen Kirche mit der römisch-katholischen Kirche in Polen-Litauen abgeschlossen worden.

