Warum steht diese Sperre direkt auf dem Radweg? Verwunderung über Warnbake in Dillingen

Sommerzeit ist Baustellenzeit und aktuell wird im Landkreis an vielen Ecken gebaut. In Dillingen, zum Beispiel, entsteht im Osten der Stadt ein neuer Radweg. Die Sperrung sorgt dafür, dass an anderer Stelle Radler gefährdet werden. So sieht es jedenfalls ein Leser. Auf der Großen Allee blockiert seit Monaten eine rot-weiße Warnbake den Radschutzstreifen. „Zwei Mal wäre ich hier fast über den Haufen gefahren worden“, berichtet der Leser. Warum steht die Bake dort?

Stephan Borggreve radelt oft durch die Große Kreisstadt. Begeistert ist der Dillinger von der Fahrradinfrastruktur nicht. Die auf dem Schutzstreifen aufgestellte Warnbake jedenfalls ist für ihn ein weiterer Beweis dafür, dass an die Bedürfnisse von Radlern nicht gedacht wird. Auf der Höhe zur Abbiegespur Richtung Bahnhof steht die Warnbake und weist die Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass die Strecke bis zur Großen Kreuzung frei ist. Der Grund: weiter Richtung Osten, zwischen Kaserne und Schretzheimer Kreuzung, entsteht ein Radweg entlang der ehemaligen B16. Deshalb wird der Verkehr umgeleitet. Und darauf wird bereits knapp eineinhalb Kilometer früher, an der Abzweigung zum Bahnhof hingewiesen.

Dillinger kritisiert gefährliche Radweg-Sperrung an der Großen Allee

Radler müssen, um an der Sperrung vorbeizukommen, auf den Autostreifen wechseln. Laut Borggreve führe das zu gefährlichen Situationen. Als er einmal hinübergewechselt sei, habe sich ein Autofahrer „tierisch aufgeregt“. Der habe wohl nach der Ampel sehr stark beschleunigt. Und nicht mit dem Radler auf seiner Fahrbahn gerechnet. Trotz Warnbake.

Angesprochen habe er die Situation bereits bei der Dillinger Bürgerversammlung, sagt Borggreve. Doch die Stadt habe nur an den Landkreis verwiesen. Auch dort habe er nachgefragt, sagt der Dillinger. Doch keine Antwort erhalten. Borggreve wundert sich, warum die Sperre nicht auf den Parkplätzen rechts daneben platziert wurde. „Ist der Parkraum dort wichtiger als die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer?“ Für Borggreve eigentlich eine rhetorische Frage. In Dillingen habe man sich immer für mehr Parkraum und weniger Radinfrastruktur entschieden. Das sehe man etwa daran, dass man ein Parkhaus gebaut habe, das selten ganz ausgelastet sei, und gleichzeitig keine Parkflächen, etwa an der Großen Allee, gestrichen habe.

Landratsamt: Umleitung für Baustelle in Dillingen muss so angekündigt werden

Nachgefragt beim Tiefbauamt des Landratsamtes. Roman Bauer erklärt, was es mit der Sperrung auf sich hat. So weit im Voraus aufgestellt sei die Barriere, weil man „dem Verkehrsteilnehmer“ ankündigen müsse, dass eine Umleitung folge. Von der Kreuzung aus müsse man bereits sehen, dass umgeleitet wird, sagt Bauer. „Das ist die letzte Ableitmöglichkeit auf die Umfahrung.“ Der Landkreis müsse nämlich, wenn an einer übergeordneten Straße gebaut werde, auch über eine übergeordnete Straße, also eine Staats-, Kreis- oder Bundesstraße, umleiten. Über kommunale Straßen dürfe man das nicht. Denn das sorge für mehr Verkehr in den Umleitungsstrecken. Die Möglichkeit, auf der Rudolf-Diesel-Straße an der Baustelle vorbeizufahren, sei da, doch eben nicht die richtige Umleitung. „Die Stadt ist nicht bestrebt, dass der ganze Verkehr da durch läuft“, sagt Bauer. Die Warnbake sei so ausgestattet, mit orangefarbenen Blinklichtern, die signalisierten, dass man zwar weiterfahren dürfe, sich aber danach eine Sperrung folgt. Rote Lämpchen würden eine Sperrung signalisieren, man dürfte nicht weiterfahren. So zumindest die gesetzliche Regelung.

Doch warum steht der Sperrbock auf dem Radweg? Bauer sagt, dass man ihn nicht weiter links stellen könne. „Dann kriege ich alle zehn Minuten einen Anruf von Autofahrern, dass sie nicht durchkommen.“ Dennoch wolle er sich die aktuelle Lage einmal ansehen. „Vielleicht findet sich eine Lösung, dass der Radler rechts vorbeifahren kann.“ Dafür müssten dann Parkplätze gesperrt werden. Dies wurde noch am Mittwoch erledigt.

Aufruf Holprige oder nicht vorhandene Radwege, keine Abstellplätze, unklare Verkehrsführung: Sie finden, dass auch bei Ihnen vor Ort etwas für die Rad-Infrastruktur getan werden müsste? Schreiben Sie uns an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Oder rufen Sie uns an unter 09071/7949-11. Wir fragen für Sie nach, warum es holpert.