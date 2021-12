Dillingen

12:40 Uhr

Warum wird die WIR in Dillingen nicht in den Sommer 2022 verschoben?

Eine Verschiebung der WIR in den Sommer ist aus mehreren Gründen nicht möglich, erklärt Messeorganisator Josef Albert Schmid.

Plus Leser und Leserinnen fragen sich, warum die Veranstalter am Termin für die große Wirtschaftsmesse in Dillingen im März festhalten - angesichts der aktuellen Corona-Lage.

Von Berthold Veh

Es gibt beschaulichere Aufgaben in diesen Tagen, als Messen zu organisieren. Der Chef des Mörslinger Messebüros JWS, Josef Albert Schmid, kann ein Lied davon singen. „Es ist ein ständiges Hin und Her, es kommt keine Ruhe rein“, sagt Schmid. Im Sommer schien die Ausrichtung der Dillinger Messe WIR 2022 gesichert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

