Was bewegt die Jugend zum Thema Europa?

"Europas Seele suchen", so lautet der Titel eines Vortrags und einer Podiumsdiskussion am Montag zum Ulrichs-Jubiläum. Schüler sind besonders eingeladen.

Mit einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Europas Seele suchen“ stellt die Europäische St.-Ulrichs-Stiftung gemeinsam mit dem Trägerverein der Landkreiskulturtage und dem Bischöflichen St.-Ulrichs-Komitee den Bistumspatron des Bistums Augsburg, den heiligen Ulrich, in den Mittelpunkt eines vor allem auch für Jugendlichen interessanten Abends. Am Montag, 9. Oktober, 18 Uhr, wird dazu der Direktor des Centrums für angewandte Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München, Prof. Werner Weidenfeld, als Hauptreferent nach Dillingen kommen.

Die von Landkreis und Stadt Dillingen im Jahr 1993 gegründete Europäische St.-Ulrichs-Stiftung kann in diesem Jahr auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Gegründet wurde die Stiftung anlässlich der 1.000. Wiederkehr der Heiligsprechung von Bischof Ulrich. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Einheit Europas in christlich-abendländischer Tradition und im Geiste des heiligen Ulrich. Gleichzeitig feiert das Bistum Augsburg in diesem Jahr den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und des 1050. Todestags des Bistumspatrons. Dazu rief der Augsburger Bischof Bertram Meier ein Ulrichsjahr aus und gründete das Bischöfliche St.-Ulrichs-Komitee, das die Veranstaltungen im Bistum zum Ulrichsjahr koordiniert.

Podiumsdiskussion in Dillingen: Jugend soll zu Wort kommen

Professor Weidenfeld zählt zu den renommierten deutschen Politikwissenschaftlern, ist Hochschullehrer und Politikberater. Von 1987 bis 1999 war er Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Weidenfeld ist emeritierter Lehrstuhlinhaber für Politische Systeme und Europäische Einigung an der LMU München. Neben seinem Hauptreferat werden der Stiftungsvorsitzende, Landrat Markus Müller, Generalvikar Monsignore Wolfgang Hacker und der Vorsitzende des Trägervereins Kultur- und Wir, Heinz Gerhards, Grußworte zum Thema halten. Neben dem Referat von Prof. Weidenfeld soll allerdings auch die Jugend eine zentrale Rolle spielen und zu Wort kommen. Deshalb ergeht seitens des Veranstalters vor allem auch an die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen der Schulen im Landkreis mit ihren Eltern die Einladung zu Teilnahme an der Veranstaltung.

Was bewegt die junge Generation zum Thema Europa? Unter diesem Motto steht nach Weidenfelds Referat eine Podiumsdiskussion, in die sich Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis mit Fragen und Eindrücken zum Thema aktiv einbringen werden. Auf dem Podium werden auch Werner Weidenfeld, Landrat Markus Müller und Generalvikar Wolfgang Hacker vertreten sein. „Ich bin gespannt zu hören, was die junge Generation in Zeiten von Krieg in Europa, einem zunehmenden Klimawandel mit all seinen Auswirkungen und in Bezug auf unser gesellschaftliches Zusammenleben bewegt“, wirbt Müller bei den Schülerinnen und Schüler um eine Teilnahme an der Veranstaltung.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Schülerinnen und Schüler des St.-Bonaventura-Gymnasiums unter der Leitung von Marie-Sophie Schweizer. Moderiert wird der Abend von der freien Journalistin Marian Buk-Kluger. Umrahmt wird die Veranstaltung zudem mit einer Ausstellung zu den bisherigen Preisverleihungen der Europäischen St.-Ulrichs-Stiftung. (AZ)