Was der Landkreis Dillingen für Senioren tut

Plus Seit zwölf Jahren gibt es ein Konzept für die älteren Menschen im Landkreis Dillingen. Es ändert sich laufend. Jetzt wurde der aktuelle Stand vorgestellt.

Auch die Menschen im Landkreis Dillingen werden immer älter. Und seinen Seniorinnen und Senioren will der Kreis wiederum gerecht werden. Deswegen trat vor zwölf Jahren das seniorenpolitische Gesamtkonzept in Kraft. Im Sozialausschuss im Landkreis stellte Annika Dehlau den aktuellen Stand vor.