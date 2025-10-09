Was ist eigentlich ein Durchgangsarzt?

Das Verfahren soll Betroffenen die Sicherheit geben, dass ihre Verletzungen nach den aktuellen medizinischen Standards behandelt werden. Gleichzeitig soll damit sichergestellt werden, dass die berufsgenossenschaftlichen Vorgaben eingehalten werden. Damit soll auch für die Arbeitgeber eine rechtssichere Abwicklung gewährleistet werden.

Was ist die Besonderheit am D-Arzt-Verfahren?

Welche Rolle spielt die Klinik in diesem Zusammenhang bei der Versorgung?

Die Kreisklinik ist eine zugelassene Einrichtung für die Behandlung von Arbeits- und Schulunfällen. Bei einem Unfall auf dem Arbeitsweg, am Arbeitsplatz oder in der Schule ist die freie Arztwahl eingeschränkt. Daher können sich Betroffene in der Regel bei einem sogenannten Durchgangsarzt vorstellen.