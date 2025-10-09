Was ist eigentlich ein Durchgangsarzt?

Was ist eigentlich ein D-Arzt-Verfahren? Hinter dieser Abkürzung steckt das Wort „Durchgangsarztverfahren“, das bei Arbeits- und Schulunfällen eine Rolle spielt. Die Dillinger Kreisklinik nimmt nach eigenen Angaben bei diesem Verfahren eine „zentrale Rolle“ im Landkreis Dillingen ein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum D-Arzt-System:
- Was ist die Besonderheit am D-Arzt-Verfahren? Das Verfahren soll Betroffenen die Sicherheit geben, dass ihre Verletzungen nach den aktuellen medizinischen Standards behandelt werden. Gleichzeitig soll damit sichergestellt werden, dass die berufsgenossenschaftlichen Vorgaben eingehalten werden. Damit soll auch für die Arbeitgeber eine rechtssichere Abwicklung gewährleistet werden.
- Welche Rolle spielt die Klinik in diesem Zusammenhang bei der Versorgung? Die Kreisklinik ist eine zugelassene Einrichtung für die Behandlung von Arbeits- und Schulunfällen. Bei einem Unfall auf dem Arbeitsweg, am Arbeitsplatz oder in der Schule ist die freie Arztwahl eingeschränkt. Daher können sich Betroffene in der Regel bei einem sogenannten Durchgangsarzt vorstellen.
- Welche Ärzte stehen in Dillingen als Durchgangsärzte zur Verfügung: Durchgangsarzt und erster Ansprechpartner ist Dr. Marco Bonetta, Sektionsleiter der Unfall- und orthopädischen Chirurgie. Um als D-Arzt arbeiten zu können, brauchen Mediziner zum Beispiel die Facharztbezeichnung „Orthopädie und Unfallchirurgie“ und müssen nach dem Facharzt mindestens seit einem Jahr in einer Abteilung zur Behandlung Schwer- oder Schwerst-Unfallverletzter unfallchirurgisch tätig gewesen sein.
- Was passiert beim D-Arzt-Verfahren in der Dillinger Kreisklinik? Nach einer ersten Diagnose und Versorgung der Verletzung folgt eine Therapieentscheidung. Entweder geht es dann weiter in die Behandlung beim Hausarzt oder beim Unfallchirurgen an der Klinik. Die Klinik arbeitet auch eng mit den Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträgern zusammen. (AZ)
Info: Die D-Arzt-Sprechstunde kann täglich ohne Anmeldung über die Zentrale Notaufnahme aufgesucht werden. Für besondere Fragestellungen melden Sie sich bitte unter nachstehenden Kontaktdaten: Sekretariat Unfall- und orthopädische Chirurgie: Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr Freitag: 8 bis 14 Uhr. Tel.: 09071/57-202; Mail: sekretariat-ch1@khdw.de
