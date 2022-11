Wasserförderung: Dillingen befürchtet Nachteile durch die Regionalplanung

Plus Der Regionale Planungsverband Augsburg schreibt das Kapitel Wasserwirtschaft fort. Die Kreisstadt Dillingen sieht sich dadurch in ihrer Entwicklung behindert.

Es geht um die Wasserwirtschaft in der Region zwischen Augsburg und Nordschwaben. Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Augsburg hat einen Entwurf für dieses Teilkapitel beschlossen und auch die Stadt Dillingen zu einer Stellungnahme aufgefordert. Das Ergebnis: Der Dillinger Stadtrat lehnt die Planung des Verbands zur Wasserwirtschaft mit großer Mehrheit ab.