Wasserrohrbruch löst Feuerwehreinsatz in Dillingen aus

Große Mengen Wasser sind den Georg-Schmid-Ring heruntergelaufen. Auch Erdreich wurde abgetragen.

Passanten und Anwohner des Georg-Schmid-Rings und des Thaddäus-Hornung-Wegs in Dillingen meldeten in der Nacht auf Dienstag gegen 3 Uhr, dass große Mengen Wasser den Georg-Schmied-Ring herunterlaufen. Es stellte sich heraus, dass am Thaddäus-Hornung-Weg ein Wasserrohr gebrochen war und bereits das umliegende Erdreich und Teile der Teerdecke abgetragen hatte.

Durch die Feuerwehr Dillingen wurden mit zwölf Einsatzkräften und hinzugezogener Radlader-Fahrer versucht, das Wasser zu stauen, durch den Energieversorger wurden zwei Wasserverriegelungen geschlossen, so dass derzeit drei Wohnhäuser keinen Wasseranschluss haben. (pol)

