Wasserwacht Dillingen leistete 7700 ehrenamtliche Stunden

Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs lud die Wasserwacht Dillingen in die Wachstation am Eichwaldbad ein. Die Vorsitzende Rebecca Dieminger konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch den Zweiten Bürgermeister der Stadt Dillingen, Johann Graf, den Betriebsleiter Bäder der DSDL, Jochen Hihler, sowie den Kreisvorsitzenden der Wasserwacht, Wolfgang Piontek, begrüßen. In ihren Grußworten gingen die Gäste auf die Bedeutung der Wasserwacht und ihren großen ehrenamtlichen Beitrag zur Sicherheit im Eichwaldbad sowie die zahlreichen Schwimmkurse ein. Im Rückblick ließen die ehemalige Vorsitzende Nina Bludau sowie der ehemalige Technische Leiter Thomas Seher die zahlreichen Veranstaltungen des letzten Jahres Revue passieren. So nahmen Mannschaften der Ortsgruppe sehr erfolgreich an den Jugendwettbewerben auf Kreis- und Bezirksebene teil, es wurden das Jugendzeltlager, diverse Gruppenstunden, zahlreiche Trainings und Weiterbildungen absolviert sowie insgesamt drei Schwimmkurse abgehalten. Dabei konnten insgesamt 184 Abzeichen vom Seepferdchen bis zum goldenen Schwimmabzeichen vergeben werden. Im Rahmen von diversen Einsätzen und Wachdiensten wurden 7700 ehrenamtliche Stunden geleistet. Beide bedankten sich für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünschten der neuen Ortsgruppenleitung alles Gute. Die neue Ortsgruppenleiterin Rebecca Dieminger ging in ihrem Ausblick auf geplante Veranstaltungen und Aktionen ein. Sie wies auch darauf hin, dass zukünftig vermehrt die Kommunikation zu Veranstaltungen über die Homepage der Ortsgruppe erfolgen wird. Zum Abschluss konnten folgende Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden: Clara Böse, Herbert, Marietta, Petra, Rebecca und Nicolas Dieminger (10 Jahre), Anne Scharlott (15 Jahre), Nina Bludau, Heike und Domenik Sand (20 Jahre), Christiane und Georg Hechtl (30 Jahre), Tobias Ertl (35 Jahre), Hermann Brändle und Konrad Kreuzinger (40 Jahre) sowie Ludwig Kammerguber (50 Jahre).

