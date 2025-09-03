Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Wasserwacht Dillingen unterstützt beim Wachdienst am Ammersee

Dillingen

Wasserwacht Dillingen unterstützt beim Wachdienst am Ammersee

Mitglieder der Ortsgruppe unterstützen die Wasserwacht Dießen. Warum?
Von Rebecca Dieminger
    • |
    • |
    • |
    Die Wasserwacht steht zusammen (von links): Johanna David, Rebecca Dieminger, Elias Wolf, Nicolas Dieminger, Fritz Grimminger, Timo Marbus, Domenik Sand und Jakub Knapp.
    Die Wasserwacht steht zusammen (von links): Johanna David, Rebecca Dieminger, Elias Wolf, Nicolas Dieminger, Fritz Grimminger, Timo Marbus, Domenik Sand und Jakub Knapp. Foto: Wasserwacht Ortsgruppe Dillingen

    Mitte August unterstützten neun Mitglieder der Wasserwacht Ortsgruppe Dillingen ein Wochenende lang die Wasserwacht Dießen beim Wachdienst am Ammersee. Mit einem Motorrettungsboot der Kreis-Wasserwacht im Gepäck reisten die Einsatzkräfte bereits am Donnerstag an und konnten das gesamte Wochenende hinweg zwei Bootsbesatzungen für Einsätze stellen. Dabei konnten einige Jungaktive auch in Rettungstechniken und Bootsmanöver eingeführt werden. Insbesondere für die zukünftigen Bootsführer war dies eine super Möglichkeit, Fahrpraxis zu sammeln. Nach einem spaßigen, aber auch anstrengenden Wochenende kehrten die Einsatzkräfte gut geschult und mit neuen Erfahrungswerten wieder in die Heimat zurück.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden