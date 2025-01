Wasserwacht Schwaben ehrt besondere Leistungen

Für dieses besondere Ereignis wurde auch eine ganz besondere Örtlichkeit gefunden, der goldene Saal der Stadt Dillingen. Der prunkvolle Saal mit seinem Stuck, den vielen goldenen Ornamenten und Bildern sorgte für ganz besonderen Glanz bei der Veranstaltung. Dieses Ambiente wurde durch den Pianisten am Flügel noch einmal untermalt.

Die 24 zu Ehrenden reisten aus ganz Schwaben an und engagieren sich in den verschiedensten Bereichen und Tätigkeiten der Wasserwacht. Als Ehrengäste durfte der Vorsitzende des Wasserwacht-Bezirks Schwaben, Wolfgang Piontek, Angelika Schorer, Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Benjamin Taitsch, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Bayern, Stephan Härpfer, Kreisgeschäftsführer des KV Dillingen, Christine Kratzer-Haugg, zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende des BV Schwaben und Landrat Markus Müller begrüßen. Diese hoben in ihren Grußworten die Leistungen und die besondere Bedeutung des Ehrenamtes im Allgemeinen und im Besonderen während des Hochwassers im Juni 2024 hervor.

Auch einige aktive Wasserwachtler der Kreis-Wasserwacht Dillingen waren unter den zu Ehrenden. So wurde die Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“ im Namen der Bundesrepublik Deutschland für den Einsatz im Ahrtal nach dem verheerenden Starkregenereignis im Jahr 2021 an Nina Bludau, Jana Trapp, Domenik Sand, Fritz Grimminger und Kevin Mahn verliehen.

Ganz besonders freute die Wasserwachtler im Landkreis die höchste Ehrung der Wasserwacht Bayern, die Ehrenmitgliedschaft in der Wasserwacht Bayern für Johann Mayer. Mayer ist nach wie vor nicht nur aktiv im Wasserrettungsdienst, sondern auch aktiv als Ausbilder in der Lehrgruppe Boot und den verschiedensten Tätigkeiten im Bereich der Kreis-Wasserwacht Dillingen seit über 50 Jahren beteiligt und nicht wegzudenken. Die Ehrenmitgliedschaft wird nur an besonders verdiente Persönlichkeiten verliehen und wird im Vergleich seltener als der Verdienstorden des Freistaates Bayern verliehen.