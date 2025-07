Wechsel an der Spitze des Lions-Club

Der Lions-Club Dillingen hat einen Wechsel an der Spitze vollzogen. Nach einem erfolgreichen und vielseitigen Präsidentschaftsjahr übergab Daniela von Hauch das Amt an Manuel Stöckle, der nun die Führung des Clubs übernimmt. In ihrer Abschiedsrede blickte Daniela von Hauch auf die zahlreichen Aktivitäten und Projekte zurück, die der Club gefördert hatte.

Besonders zu betonen sei die Rekordsumme an Spenden von rund 70.000 Euro, die der Club im abgelaufenen Jahr an verschiedenste Einrichtungen übergeben konnte. Größte Einzelspende waren hierbei 20.000 Euro an die Flutopferhilfe der Stadt Wertingen, gefolgt von 12.500 Euro an die Lebenshilfe in Wertingen, die ebenfalls stark vom Juni-Hochwasser im Jahr 2024 betroffen war. Hierbei engagierte sich auch der Lions-Club der Dillinger Partnerstadt Bondeno, ein Zeichen der internationalen Solidarität der Lions-Organisation.

Insgesamt stünden diese und weitere Spenden laut von Hauch für das Ziel der Lions-Clubs, in Notsituationen unbürokratisch und vor allem schnell zu helfen. Weitere Unterstützung kam etwa der Initiative Glühwürmchen e.V. zugute, dem Kinderschutzbund, dem Kinderheim in Gundelfingen oder Aktionen zur Persönlichkeitsentwicklung an den Grundschulen in Dillingen und Gundelfingen. Daniela von Hauch dankte an dieser Stelle allen Mitgliedern für ihre Mitarbeit wie dem Adventskalender, dem Dillinger Christkindlesmarkt oder dem Big Band Konzert, mit denen das Geld für die Spenden erwirtschaftet werden konnte und wodurch die Arbeit des Clubs überhaupt erst ermöglicht werde.

Mit der Überreichung der Amtskette übergab Daniela von Hauch die Präsidentschaft an Manuel Stöckle, der den Club im Lions-Jahr 2025/26 leiten wird. Als Motto für das anstehende Präsidentenjahr wählte Manuel Stöckle "Weiter machen“. Damit werde auch unterstrichen, das breit gefächerte Engagement und die Tradition der Förderung von Bildung, Kultur und Jugend sowie der Hilfe für Bedürftige und Benachteiligte weiterzuführen.

