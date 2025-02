Wechsel beim „Schulewirtschaft“-Netzwerk im Landkreis Dillingen

Ausbildungsmesse, Praktikumsvermittlung, Betriebserkundungen, Museumspatenschaften, Lehrerfortbildungen … - mit zahlreichen Angeboten fördert das Schulewirtschaft“-Netzwerk im Landkreis Dillingen seit vielen Jahren die berufliche Orientierung von Jugendlichen. Der langjährige Geschäftsführer für den Bereich Schulen und „Schulewirtschaft“-Experte Günter Hirschmann beendete vor Kurzem seine Mitwirkung im Netzwerk und wurde von den Mitgliedern des Gremiums in würdigem Rahmen feierlich verabschiedet. Als überzeugter Mittelschullehrer engagierte sich Günter Hirschmann während seiner 25-jährigen Tätigkeit in besonderer Weise für die Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf und war stets ein wichtiger Impulsgeber im Netzwerk. Vielfältig vernetzt und professionell agierend, galt sein Wirken auch dem Bereich der Kooperation mit externen Partnern. In ihrer Abschiedsrede würdigten die Vorsitzenden Andrea Eisenreich und Martin Jenewein unter anderem seine nachhaltigen Verdienste im Rahmen der Projekte „Fit for Job“, „Entdeckerbus“ und „Baustellentag“, die ihm immer ein Herzensanliegen waren. „Schulewirtschaft Deutschland“ zeichnete Günter Hirschmann in Anerkennung seiner besonderen Leistung mit der silbernen Ehrennadel und einer Dankurkunde aus.

Aurelie Krämer von der Mittelschule Wertingen hat als Nachfolgerin die Aufgabenfelder komplett übernommen und steht Siegfried Haide nun in der Geschäftsführung zur Seite. Aurelie Krämer sammelte in den Netzwerken Neu-Ulm und München bereits einschlägige Erfahrungen und begleitet die Schülerinnen und Schüler an der Schnittstelle zum Beruf mit viel Herzblut. Für die neue Funktion bringt sie umfangreiche Praxis sowie persönliche Einsatzbereitschaft mit und freut sich auf ihr Mitwirken im Netzwerk Dillingen. (AZ)