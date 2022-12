Wechselgeld-Trick: Mann erbeutet in Dillinger Bäckerei 50 Euro

In einer Bäckerei in der Großen Allee hat ein Mann durch einen Trick Geld erbeutet. Die Kassiererin bemerkte den Betrug erst, nachdem er die Filiale verlassen hatte.

Ein Mann hat am Donnerstagabend in eine Bäckerei in die Große Allee in Dillingen durch einen Trick Geld erbeutet. Beim Kauf von Gebäck gab er der Polizei zufolge zunächst vor, mit einem 50-Euro-Schein zu bezahlen. Dann nahm er das Geld jedoch wieder an sich und legte Kleingeld auf die Ablage. Durch mehrmaliges Wechseln verschiedener Geldscheine gelang es dem etwa 30-Jährigen in Ergänzung zu seinem 50-Euro auch eine Stückelung im Wert von 50 Euro einzustecken. Die Kassiererin bemerkte den Wechselgeldbetrug erst nachdem der Mann die Filiale verlassen hatte. Es entstand damit ein Schaden in Höhe von 50 Euro. (AZ)