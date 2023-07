Sondergenehmigung für schwimmende PV-Anlagen bei Dillingen gefordert

Bisher verhindern Vorgaben des Bundes die geplanten PV-Anlagen auf dem Schlammsee im Süden von Dillingen. MdL Mehring schaltet Wirtschaftsminister Aiwanger ein.

Bayerns Photovoltaik-Anlagen leisten nach Ansicht des Landtagsabgeordneten Fabian Mehring einen existenziellen Beitrag zur Energiewende im Freistaat. Ein Wermutstropfen besteht dabei für den FW-Politiker im immensen Flächenverbrauch, der mit PV-Freiflächenanlagen einhergeht. „Um unserer heimischen Landwirtschaft nicht deren wertvolle Böden zu entziehen, setzen wir insbesondere auf die Belegung von Dachflächen sowie innovative Konzepte wie Agri-PV. Auch schwimmende PV-Anlagen könnten in Kiesabbau-Gebieten wie unserer Region ein echter Gamechanger sein“, findet Mehring.

Deshalb hat sich der Abgeordnete nun mit Kiesunternehmer Mark Wager in Weisingen getroffen. Der Hintergrund: Das mittelständische Unternehmen will mit den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen im Süden der Kreisstadt vier Hektar betriebseigener Wasserflächen mit einer schwimmenden PV-Anlage zu belegen. „Auf diese Weise könnten wir 5,4 Megawatt Strom erzeugen und bis zu 3,5 Millionen Kilogramm CO₂ pro Jahr einsparen“, erklärt Wager.

Bund fordert 40 Meter Abstand der PV-Anlagen zum Ufer

Laut Ulrich Reiner, der sich im Unternehmen um die Nachhaltigkeitsthemen kümmert, scheitere die Umsetzung dieses Projekts alleine an den derzeitigen Vorgaben der Bundespolitik. „Wenn schwimmende PV-Anlagen 40 Meter Abstand zum Ufer halten müssen und nur 15 Prozent der Seefläche bedecken dürfen, sind fast alle Kiesweiher in unserer Heimat aus dem Spiel“, rechnet Reiner vor. Diese Auflagen, an denen laut Mehring auch ein ähnliches Projekt in Hamlar (Landkreis Donau-Ries) zu scheitern droht, ärgern Mehring schon lange. „Diese Vorgaben sind willkürlich aus der Luft gegriffen. Es gibt dafür keine wissenschaftliche Grundlage. Im Gegenteil: Das renommierte Fraunhofer-Institut hat bereits nachgewiesen, dass eine höhere Seeflächenbelegung keine Veränderung der Wasserökologie verursacht und sogar positive Temperatureffekte mit sich bringt“, erklärt Mehring. Es sei absurd, weiterhin zulasten des Flächenverbrauchs auf schwimmende PV-Anlagen verzichten, "nur weil sich jemand am grünen Tisch in Berlin willkürlich ein paar Zahlen ausgedacht hat“.

Die Anlage in Dillingen soll als Pilotversuch dienen

Um das Projekt der Firma Wager und der Donau-Stadtwerke in Dillingen trotzdem zu ermöglichen, hat der Abgeordnete jetzt laut Pressemitteilung Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eingeschaltet. Mehrings Idee: Die Anlage in Dillingen soll auf Basis einer Sondergenehmigung errichtet werden und als wissenschaftlich begleiteter Pilotversuch dienen. „Damit könnten wir in unserer Heimat bundesweit vorangehen und vor Ort den fachlichen Nachweis dafür erbringen, dass vergleichbare Projekte in Zukunft bundesweit genehmigt werden können“, betont Mehring.

Das Vorhaben in Dillingen sei ganz besonders geeignet. So würde der in den Blick genommene See ohnehin weder von Wassersportlern noch durch die Fischerei genutzt. Stattdessen wäre das Unternehmen laut Mehring sogar dazu bereit, das energetisch genutzte See-Areal als elektrischen Betriebsraum einzuzäunen, sodass ein echtes Versuchslabor entstünde. „Der entscheidende Vorteil ist, dass direkt am See eine 20-KV-Leitung verläuft, in die unmittelbar eingespeist werden könnte.“ Jetzt hoffen Mehring, Wager und Reiner gemeinsam auf grünes Licht aus München und Berlin. „Dann könnte unsere Heimat bei den schwimmenden Solarparks eine Vorreiterrolle einnehmen und bundesweit vorangehen“, so Mehring. (AZ)

