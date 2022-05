Dillingen

vor 42 Min.

Welche virtuellen Realitäten man auf der Dillinger WIR erleben kann

Stefanie Wild aus Mörslingen (links) und ihre Tochter Mariella probieren auf der WIR.live in Dillingen zum ersten Mal VR-Brillen aus. Gerrit Schneider weist sie in die neue Technik ein, dann jagen sich die beiden gegenseitig mit virtuellen Schneebällen.

Plus Töchter jagen auf der WIR in Dillingen ihre Mütter mit virtuellen Schneebällen, andere fliegen über die Berge. Alles digital – und doch fühlt es sich echt an.

Von Jonathan Mayer

Erst wird das Terminal mit der Mitarbeiterkarte freigeschaltet. Dann den Basisträger nehmen, aufs Band legen, Gleiter an beide Seiten montieren, Kunststoffseil in die Zugfeder stecken und an der richtigen Stelle montieren. Das Ganze zwei Mal. Dann drückt man den Knopf, der das Ende des Arbeitsschritts signalisiert. Und bitte alles in der richtigen Reihenfolge innerhalb von circa 28 Sekunden! Was für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSH Hausgeräte nach Arbeit klingt, ist auf der WIR.live in Dillingen Freizeitvergnügen. Mit VR-Brille auf dem Kopf und Controllern in Händen kann man selbst nachvollziehen, wie ein Geschirrspüler zusammengebaut wird. Ganz digital. Fast so, als stünde man selbst am Fließband.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen