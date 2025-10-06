Weltkindertags-Rallye in Dillingen

Bereits zum siebten Mal fand in der „Fairtrade-Stadt“ Dillingen anlässlich des Weltkindertags, der jährlich im September begangen wird, eine besondere Aktion statt: Mit einer Rallye für Grundschulkinder wurde an drei Stationen in der Innenstadt das große Thema „Demokratie“ altersgerecht erklärt. Die Rallye ist eine Gemeinschaftsaktion des Dillinger Kinderschutzbunds, des Weltladens, der Fachakademie für Sozialpädagogik, der Fairtrade-Stadt Dillingen sowie der Grundschule. In diesem Jahr wurde an drei Stationen spielerisch, kreativ und lebendig erklärt, wie Mitbestimmung funktioniert und warum jede Stimme zählt. In den Räumlichkeiten des Kinderschutzbunds malten die Kinder Bilder zum Thema Kinderrechte. Aus diesen entstehen Wimpelketten, welche künftig die Fenster der Einrichtung am Hofbräuhaus-Parkplatz schmücken werden. In der Fachakademie in der Conviktstraße wurden die Kinder ebenfalls kreativ tätig und bastelten bunte Meinungsblumen. Im Weltladen lernten die Grundschülerinnen und Grundschüler, was Demokratie bedeutet und wie jedes Jahr gab es anschließend zur Stärkung einen kleinen Snack – diesmal mit fair gehandelten Tomaten. An jedem Halt haben die Kinder nach ihrem Besuch einen Stempel erhalten. Nachdem alle drei Orte besucht wurden, gab es für jedes Kind ein kleines Geschenk. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz besuchte ebenfalls Stationen der Rallye. Das Stadtoberhaupt dankte allen Ehrenamtlichen und Unterstützern für ihren engagierten Einsatz zum Wohl der Kinder und deren Bildung. Den Kindern gab Kunz mit auf den Weg, dass sie auch in Zukunft für ihre Meinung einstehen und die Welt aktiv mitgestalten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!