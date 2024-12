Wendemanöver auf der Straße sorgt in Dillingen für Totalschaden und eine verletzte Frau

Auf der Donaustraße in Dillingen war ein 60-jähriger Mann am Freitag um 16.35 Uhr mit seinem Pkw unterwegs. Auf Höhe der Jet-Tankstelle zeigte er an, dass er nach rechts abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs bemerkte er laut Polizei, dass er eigentlich doch in die andere Richtung muss und wendete auf der Fahrbahn.

Beifahrerin kam verletzt ins Dillinger Krankenhaus

Beim Wendemanöver stieß er mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die Fahrzeugfront des Pkw eines 24-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde dessen 28-jährige Beifahrerin verletzt und mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus Dillingen verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (AZ)