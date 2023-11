Weniger reisen, mehr radeln: Was ein Professor über den Klimawandel denkt

Harald Kunstmann hält in Dillingen einen nachdenklichen und zugleich motivierenden Vortrag. Das sind seine Denkanstöße.

Debatten über den Klimawandel werden nicht selten wie ein Glaubenskrieg geführt. Dass dieses Thema aber keineswegs eine Sache des Glaubens ist, wies Prof. Dr. Harald Kunstmann vor dem Katholischen Akademikerkreis Dillingen mit überzeugender Klarheit nach, als er über das Phänomen „Klimawandel weltweit und in der Region Nordschwaben“ referierte. Als Inhaber des Lehrstuhls für Regionales Klima und Hydrologie, zudem auch Gründungsdirektor des Zentrums für Klimaresilienz an der Universität Augsburg konnte er seinen Zuhörern im Saal der Dillingen-Nördlinger Sparkasse Einsichten ins Thema aus erster Hand vermitteln, wie man sie in dieser Breite, aber auch so anschaulich und einprägsam nicht leicht wieder geboten bekommen dürfte.

Harald Kunstmann referierte in Dillingen über den Klimawandel. Foto: Hermann Müller

Schon eingangs seiner Ausführungen zeigte er auf, wie sich die globalen Veränderungen, an die er mit drastischen Fotos erinnerte, auch regional ausprägen. Zwei Beispiele: Kaum spürbar, aber durch Messungen zweifelsfrei nachgewiesen, steigt die Erwärmung in Dillingen 1,7-fach stärker als im Weltmaßstab, so der Redner. Im wörtlichen Sinne gut spürbar hingegen die Hagelkörner, die bei doppeltem Durchmesser mit 16-facher kinetischer Energie aufschlagen und dann Schäden wie letzthin etwa am Kloster Benediktbeuren verursachen, führte er weiter aus.

Schnee in den Alpen gibt es nicht mehr lange

Diesen eng fokussierten, eindringlich wirkenden Schlaglichtern auf den Klimawandel stellte Kunstmann fünf umfassende Kerninfos zum Thema an die Seite: 1. Der Klimawandel ist real. 2. Wir sind die Ursache. 3. Er ist gefährlich. 4. Die Fachleute sind sich einig. 5. Wir können noch etwas tun. Dann wandte sich der Referent, tiefer schürfend, einzelnen Problemfeldern zu. Anhand von Modellierungen, die in seinem Institut erarbeitet wurden, gab er Einblicke, wie sich in den kommenden Jahrzehnten in und um Schwaben Niederschlag, Bodenfeuchte und Verdunstung ändern werden. Leicht fassliches Einzelbeispiel dafür: In den Alpen wird die Schneebedeckung regional bis zu vier Wochen weniger andauern.

Auch die Kirche hat ihren Anteil

In einem didaktisch musterhaften, fast schon unterhaltsam zu nennenden Exkurs erklärte der Klimaforscher die Physik der Treibhausgase, der zufolge jede Verdoppelung des CO 2 zu einer Erwärmung um rund fünf Grad führt. Bekannt ist diese Gesetzmäßigkeit bereits seit dem Jahr 1896. Um die Konsequenzen daraus für unser Verhalten zu ziehen und den Temperaturanstieg zu bremsen, verbleibt nur noch eine knappe Zeitspanne.

Soll die Erwärmung 1,5 Grad nicht übersteigen, sind Emissionen im jetzigen Maß nur noch 5 Jahre, 8 Monate lang tragbar, danach ist „netto Null“ unumgänglich, erklärt der Professor. Kunstmann beließ es aber nicht bei sorgenvollen Ausblicken. Er sagte auch, was wir Sinn- und Wirkungsvolles unternehmen können: auf Fernreisen verzichten, auf den öffentlichen Nahverkehr und aufs Fahrrad umsteigen, den Stromanbieter wechseln, Photovoltaik und Batteriespeicher, Wärmepumpe installieren, Gebäude dämmen.

Den Kirchen, nicht zuletzt in ihrer Rolle als zweitgrößter Arbeitgeber der BRD, maß der Redner eine große Verantwortung für die erforderlichen Verhaltensänderungen bei. Und er empfahl nachdrücklich die Lektüre der päpstlichen Schreiben „Laudato si‘“ und „Laudate Deum“ wie auch der Klimarichtlinie der Evangelischen Kirche von 2022 wegen ihrer „extrem konkreten“ und motivierenden Aussagen. Dass auch sein ethischer Appell und nicht allein die Fülle an wissenschaftlicher Information beim Publikum angekommen war, wird der große Applaus dem Referenten bewiesen haben.