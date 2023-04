Wenn ein Star-Regisseur über "seine Passion" in Dillingen plaudert

Plus Christian Stückl ist Leiter der berühmten Oberammergauer Passionsspiele vom Leiden Christi. Nun war er zu Gast beim Akademikerkreis – und zeigte sich offen.

Um in einen Dialog über "seine Passion“ zu treten, war zu Beginn der Karwoche Christian Stückl als Leiter des berühmten Oberammergauer Spiels vom Leiden Christi nach Dillingen gekommen. Das Anliegen seines Gesprächspartners René Brugger vom Katholischen Akademikerkreis war, wie dessen sorgfältig elaborierten Fragen erkennen ließen, das Phänomen Passionsspiel in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu erfassen.

Der renommierte Regisseur reagierte darauf mit großer persönlicher Offenheit, temperamentvoller Erzählfreude und mit pointierten, humorvollen, aber auch kritisch gewitzten Statements. In der gelassenen Souveränität, die ihm zweifellos auch gegenüber der riesigen Oberammergauer Spielerschar zu Gebote steht, vermochte er erst recht die Aufmerksamkeit von etwa 200 Gästen im Stadtsaal zu gewinnen und bis zum Ende des Abends aufrechtzuerhalten. Fesselnd war nicht nur das "Wie“ seines Auftretens, sondern vor allem "was“ er zu sagen hatte.