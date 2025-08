Wenn Erinnerung auf Algorithmen trifft

Was bedeutet es, sich zu erinnern? Welche Bilder, Geräusche oder Gerüche tauchen auf, wenn man an die eigene Kindheit denkt – an vertraute Orte, alte Spielzeuge oder bestimmte Erlebnisse? Das P-Seminar Kunst des St.-Bonaventura-Gymnasiums hat sich in seiner Ausstellung „NOSTAL[KI] – Pinsel vs. Pixel“ mit dieser Frage auseinandergesetzt. Die Ausstellung war in der Hauptstelle der Sparkasse Nordschwaben in Dillingen zu sehen. Im Zentrum stand ein künstlerischer Dialog zwischen klassischen und digitalen Ausdrucksformen. Ausgangspunkt waren persönliche Erinnerungen der Schülerinnen und Schüler, die in Malereien, Skulpturen und Collagen umgesetzt wurden. Themen wie Kindheitsträume, Ängste, Musikidole oder prägende Alltagserlebnisse bildeten den inhaltlichen Rahmen. Die Werke zeigten eine große Vielfalt an Perspektiven und verdeutlichten die individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema Erinnerung. In einem zweiten Schritt wurden die analogen Arbeiten KI-generierten Bildern gegenübergestellt. Daraus ergab sich ein spannender Vergleich zwischen menschlicher Intuition und algorithmisch erzeugter Ästhetik. Die Ausstellung war weniger auf klare Antworten ausgerichtet als auf offene Fragestellungen: Wie verändert sich künstlerisches Schaffen im digitalen Zeitalter? Welche Rolle spielt Authentizität, wenn Technologie mitgestaltet? Schulleiter Oliver Stahl betonte den Mut und die Ausdrucksstärke der Teilnehmenden. Die betreuende Lehrkraft Elvira Stetinger verwies auf die bleibende Bedeutung menschlicher Kreativität und deren Wandlungsfähigkeit durch neue Werkzeuge. Unterstützt wurde das Projekt durch die Sparkasse Nordschwaben, gumpp & maier, Lesh. Ingenieurbüro sowie den Landkreis Dillingen. Einblicke in die Ausstellung bietet der Instagram-Kanal @p.seminar.nostalki. Für Rückfragen ist das Team unter p.seminar.nostalki@gmail.com erreichbar.

