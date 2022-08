In dieser Dillinger Stadt haben die Kinder das Sagen

In den Ferien gibt es in Dillingen zwei Wochen lang eine Kinderspielstadt. 100 Mädchen und Buben wissen jetzt, wie es ist, einmal Oberbürgermeister zu sein.

Einmal Bürgermeister sein . . . Kinder aus Dillingen wissen jetzt, wie sich das - vermutlich - anfühlt. In den zurückliegenden beiden Wochen fand wieder die beliebte Kinderspielstadt in Dillingen statt. Seit ihrer Einführung 2008 bereits zum 15. Mal. 100 Mädchen und Buben besuchten die Zeltstadt im Donaustadion in der ersten Woche, 80 in der zweiten.

Organisiert wird die Kinderspielstadt von Dillingens Stadtjugendpfleger

Organisiert und durchgeführt wird die Ferienbetreuung von Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch und seiner Mitarbeiterin Réka Kovács. Betreut werden die Kinder von einem Team von über 50 Ehrenamtlichen. Veranstalter ist die Stadt Dillingen. Die Durchführung der zweiten Woche wird ermöglicht durch einen Zuschuss des Vereins Image Plus.

Celina Meringer ist die Oberbürgermeisterin

Traditionell wird die Kinderspielstadt von einem gewählten Kinder-Stadtrat geleitet, auch ein junges Stadtoberhaupt gibt es. Oberbürgermeisterin war in der ersten Woche Celina Meringer, in der zweiten Magdalena Lederle. Sie begrüßten bei einem offiziellen Amtsbesuch jeweils Oberbürgermeister Frank Kunz, der sich persönlich ein Bild von der Kinderspielstadt machte und sich bei den Ehrenamtlichen für ihre Unterstützung bedankte. (AZ)