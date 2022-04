Dillingen

vor 16 Min.

Wenn sich Kleidungsstücke zu Müllbergen auftürmen

Gebrauchte Kleidungsstücke liegen in einer Müll-Deponie in der Wüste. In der Wüste Atacama in Südamerika landet auch Müll aus Europa.

Plus Klamotten im Kleiderschrank können zum Ballast werden. Eine Expertin gibt Tipps, was man dagegen tun kann und welche Labels sinnvoll sind.

Von Horst von Weitershausen

In der Fastenzeit geht es oft vorrangig um Gewichtsverlust. In unserer Serie „Ballast“ soll es aber um mehr gehen. Schließlich belasten uns oft nicht nur ein paar Kilos mehr, sondern Sorgen, Probleme – oder eben der volle Kleiderschrank. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden. In dieser Folge geht es um Kleidung als weltweites Ballastproblem.

