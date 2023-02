Wer hat das Auto in Dillingen absichtlich beschädigt?

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Es gibt einen hohen Gesamtschaden.

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag zwischen 14 und 22.30 Uhr mutwillig einen grauen Daimler Vito, der auf dem Mitarbeiterparkplatzeiner Firma in der Einsteinstraße in Dillingen geparkt war.

Die Unbekannten zerkratzten die Motorhaube und die Fahrertüre des Daimlers. Der so verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)